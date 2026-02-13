|
Rungta Irrigation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Rungta Irrigation äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Rungta Irrigation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Rungta Irrigation im vergangenen Quartal 477,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rungta Irrigation 700,1 Millionen INR umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
