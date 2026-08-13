Rungta Irrigation veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rungta Irrigation hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,670 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 182,5 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 49,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rungta Irrigation 364,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at