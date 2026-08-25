Runner (Xiamen) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Runner (Xiamen) A präsentierte in der am 22.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,25 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Runner (Xiamen) A 0,260 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Runner (Xiamen) A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at