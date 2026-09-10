Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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10.09.2026 10:47:00
Running the numbers on Trump’s $5,000 dividend proposal, from its cost to the impact on average American’s finances
Here are the numbers on what it would cost and the more complex analysis of what it mean for the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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