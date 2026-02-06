RUNSYSTEM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RUNSYSTEM präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte RUNSYSTEM 11,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 993,3 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at