26.10.2026 06:31:29

Runwal Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Runwal Enterprises hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 12,31 INR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Runwal Enterprises ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 12,31 INR in den Büchern gestanden.

Runwal Enterprises hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 4,46 Milliarden INR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 4,46 Milliarden INR erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at

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