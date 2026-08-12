Rupa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rupa äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rupa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at