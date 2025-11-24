Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
24.11.2025 08:47:36
Rupee gains as RBI returns to defend currency after slump
India’s rupee bounced back after the Reserve Bank of India (RBI) resumed efforts to support it, following a sharp drop last Friday...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisenmehr Nachrichten
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25