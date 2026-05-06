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06.05.2026 19:26:29
Rupert Murdoch, David Zaslav and More Media Moguls Remember Ted Turner, CNN’s Founder
The CNN founder’s death was met with encomiums from leaders in the media industry, which he helped reinvent. “He will be remembered for generations,” said one.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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