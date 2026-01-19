SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
19.01.2026 03:28:28
Rupiah may sink past record low as fiscal woes erode BI support
The central bank is expected to keep its policy rate unchanged when it meets on Wednesday to anchor the currencyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!