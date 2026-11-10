Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie
WKN: 869042 / ISIN: BMG507361001
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10.11.2026 11:59:21
Rupiah tumble hits Jardine Matheson SEA’s Astra earnings
This is its first business update since selling Cycle & Carriage to Indonesia’s Chandra Asri PacificWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Jardine Matheson Holdings LtdShs
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