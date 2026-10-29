Rural Electrification informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rural Electrification hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 13,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rural Electrification 147,47 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 150,24 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at