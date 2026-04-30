Rural Electrification öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rural Electrification hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,69 INR. Im Vorjahresviertel hatte Rural Electrification 16,24 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Rural Electrification 144,26 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 152,89 Milliarden INR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 61,81 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60,20 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 583,93 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Rural Electrification einen Umsatz von 562,45 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at