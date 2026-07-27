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27.07.2026 06:31:29
Rural Electrification: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Rural Electrification hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,92 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 142,47 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 132,59 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
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