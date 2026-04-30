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30.04.2026 06:31:29
Rush Enterprises A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Rush Enterprises A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,85 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,68 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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