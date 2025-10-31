Rush Enterprises A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rush Enterprises A hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Rush Enterprises A im vergangenen Quartal 1,88 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rush Enterprises A 1,90 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at