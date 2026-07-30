Rush Enterprises A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rush Enterprises A hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,900 USD im Vorjahresquartal.

Rush Enterprises A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,90 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at