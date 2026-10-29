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29.10.2026 06:31:29
Rush Enterprises A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rush Enterprises A stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.
Rush Enterprises A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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