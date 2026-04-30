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30.04.2026 06:31:29
Rush Enterprises B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Rush Enterprises B hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rush Enterprises B 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,00 Prozent auf 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Rush Enterprises B 1,85 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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