Rush Enterprises B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rush Enterprises B hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Rush Enterprises B 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,00 Prozent auf 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Rush Enterprises B 1,85 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at