Rush Enterprises B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rush Enterprises B veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,11 Milliarden USD – ein Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rush Enterprises B 1,88 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at