Rush Enterprises B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rush Enterprises B präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Rush Enterprises B im vergangenen Quartal 1,77 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rush Enterprises B 2,01 Milliarden USD umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,27 USD gegenüber 3,72 USD im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,75 Prozent auf 7,43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at