Rush Enterprises B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rush Enterprises B präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,61 Prozent auf 1,90 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at