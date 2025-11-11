Rushil Decor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rushil Decor hat am 08.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,420 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,36 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,30 Milliarden INR umgesetzt.

