29.01.2026 06:31:29
Rushil Decor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rushil Decor hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,420 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,17 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
