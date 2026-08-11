Rushil Decor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rushil Decor hat am 08.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,82 Prozent auf 2,29 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at