22.09.2026 06:31:28

RusHydro (Federal Hydro) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

RusHydro (Federal Hydro) lud am 21.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,05 RUB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RusHydro (Federal Hydro) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 RUB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,21 Milliarden RUB, während im Vorjahreszeitraum 148,39 Milliarden RUB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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