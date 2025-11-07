Russel Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Russel Metals hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Russel Metals ein EPS von 0,590 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,17 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,09 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at