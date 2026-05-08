Russel Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Russel Metals hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,30 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Russel Metals 0,750 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Russel Metals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at