Russel Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Russel Metals hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,55 CAD. Im letzten Jahr hatte Russel Metals einen Gewinn von 0,470 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,09 Milliarden CAD – ein Plus von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Russel Metals 1,04 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,01 CAD. Im letzten Jahr hatte Russel Metals einen Gewinn von 2,73 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Russel Metals in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,64 Milliarden CAD im Vergleich zu 4,26 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at