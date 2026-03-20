Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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20.03.2026 01:08:53
Russia, China and the US - the global winners and losers of the Iran war
As the conflict triggers economic disruption some risk being hit hard, while others stand to benefit.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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