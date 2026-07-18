BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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18.07.2026 11:01:37
Russia Bill Broadens Sanctions but Could Fuel Fears Over the Dollar
The Trump administration has recently sought to scale back sanctions as adversaries develop workarounds that some believe could erode the U.S. dollar’s supremacy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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