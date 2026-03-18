Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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18.03.2026 21:21:39
Russia considers sending armed naval patrols to protect ‘shadow fleet’
Putin ally Patrushev says Moscow could deploy ‘mobile firing groups’ after series of suspected Ukrainian attacks on shipsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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