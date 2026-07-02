Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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02.07.2026 21:43:20
Russia launches attacks on Kyiv, killing at least 25 and injuring scores
Ballistic and cruise missiles and drones were used in what Kyiv's mayor, Vitali Klitschko, said was the largest attack on the city since the war began.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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