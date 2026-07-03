Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
|
03.07.2026 07:19:21
Russia launches attacks on Kyiv, killing at least 27 and injuring scores
Ballistic and cruise missiles and drones were used in what Kyiv's mayor, Vitali Klitschko, said was the largest attack on the city since the war began.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!