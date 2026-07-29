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WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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29.07.2026 12:45:36
Russia puts Telegram founder Pavel Durov on international wanted list
Kremlin’s fight with messaging app chief escalates as he is charged with ‘facilitating terrorist activities’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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