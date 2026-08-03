Sea Aktie

Sea für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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03.08.2026 17:19:19

Russia says civilians killed in strike on Black Sea resort

Moscow has accued Kyiv of stepping up attacks on civilian targets in recent weeks. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy put Ukraine's chief peace negotiator in charge of foreign intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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