Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
24.02.2026 10:35:01
Russia targets Telegram as rift with founder Pavel Durov deepens
Kremlin steps up curbs against messaging app and promotes a state-backed rivalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!