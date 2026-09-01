Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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01.09.2026 15:31:26
Russian-American heads Trump's planned Caucasus trade route
A Russian-born businessman heads the investment fund financing the so-called "Trump Route," a planned corridor through Armenia linking Azerbaijan with Nakhchivan. Who is Konstantin Sokolov, and what role does he play?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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