Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

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20.07.2026 15:55:20

Russian army deserters in Germany: 'No choice but to run'

Almost all asylum applications by Russian deserters are being denied by German authorities. DW and Russian-language media outlet Astra spoke to one of the young men who fears he'll be sent back to die on the front lines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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