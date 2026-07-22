Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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22.07.2026 17:07:21
Russian army deserters in Germany: 'No choice but to run'
Almost all asylum applications by Russian deserters are being denied by German authorities. DW and Russian-language media outlet Astra spoke to one of the young men who fears he'll be sent back to die on the front lines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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