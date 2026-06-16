Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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16.06.2026 17:07:20
Russian artist critical of Putin shot dead in Poland
Three days before his killing, Semyon Skrepetsky had protested outside the Russian embassy in Berlin. He held an icon-like caricature of Russian President Vladimir Putin with Soviet leader Josef Stalin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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