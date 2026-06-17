Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
17.06.2026 09:03:56
Russian artist critical of Putin shot dead in Poland
Three days before his killing, Semyon Skrepetsky had protested outside the Russian embassy in Berlin. He held an icon-like caricature of Russian President Vladimir Putin with Soviet leader Josef Stalin.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!