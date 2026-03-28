Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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28.03.2026 16:35:20
Russian attack on World Heritage sites in Ukrainian city of Lviv causes uproar
Several World Heritage sites were hit in the latest Russian attack on Lviv in western Ukraine. Ukraine has called on Russia to be completely isolated in the cultural sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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