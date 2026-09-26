Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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26.09.2026 14:59:26
Russian birth tourism to Brazil increases
Since Russia's full-scale invasion of Ukraine and stricter regulations in Argentina, more and more Russians are choosing to travel to Brazil to give birth to children, who will obtain Brazilian nationality.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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