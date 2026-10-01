Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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01.10.2026 21:51:26
Russian classroom propaganda glorifies dying for your country, students say
The Russian government has stepped up its efforts to spread patriotic propaganda in schools. DW spoke to students about textbooks that portray the West as hostile and promote sacrifice for the nation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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