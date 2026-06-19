Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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19.06.2026 18:51:20
Russian dissident artist Semyon Skrepezki murdered in Poland
Skrepezki was known for his scathing caricatures of Russian President Vladimir Putin. His suspected killer has been apprehended.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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