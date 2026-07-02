Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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02.07.2026 10:30:08
Russian drone campaign mapped Nato air defence gaps, study finds
Nearly 150 UAV incursions into more than a dozen European countries were made over 19 months, IISS report saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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