Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
|
30.12.2025 16:11:19
Russian energy: Taiwan's weak link in China conflict?
Despite vows to cut back, Russian hydrocarbons continue flowing to Taiwan. That makes it Moscow's biggest buyer of the naphtha derivative, and raising concerns over energy dependence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!