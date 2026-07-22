Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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22.07.2026 23:35:26
Russian gas cargoes to stay exempt as EU agrees new sanctions deal
Groups such as Greece’s Dynagas will be allowed to continue carrying Russian LNGWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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