09.02.2026 04:55:19
Russian general hospitalized after 'several shots' in Moscow
Russian officials said the deputy chief of military intelligence, Vladimir Alekseyev, was targeted by "an unidentified individual."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
